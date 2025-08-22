Arles Le chemin des taureaux et de la vigne Arles Bouches-du-Rhône

Arles Le chemin des taureaux et de la vigne

Arles Le chemin des taureaux et de la vigne 9 Boulevard des Lices 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 120 Distance : 31000.0 Tarif :

En périphérie d’Arles, cette boucle originale emprunte les premiers kilomètres du chemin des pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle et dévoile de nombreux témoignages de la vie agricole.

English :

On the outskirts of Arles, this original loop borrows the first kilometres of the road of the pilgrims to Santiago de Compostela and unveils numerous testimonies of farm life. Over quiet hamlets, the plain reveals cereal crops and pastures of the bulls of the Camargue. More astonishing, one will discover latest Camargue wineries and their major areas, on bottom of chain of the Alpilles.

Deutsch :

Am Ortsrand von Arles diese ursprüngliche Schleife leiht die ersten Kilometer des Weges der Pilger nach Santiago De Compostela und stellt zahlreiche Zeugnisse der Farm Leben. Über ruhigen Weiler zeigt die Ebene Getreide und Weiden der Stiere der Camargue. Erstaunlicher, einer neuesten Camargue-Weingüter und ihre großen Gebieten, am Ende der Kette der Alpilles entdecken.

Italiano :

Alla periferia di Arles, questo originale anello segue i primi chilometri del percorso dei pellegrini verso Santiago de Compostela e rivela numerose testimonianze di vita agricola.

Español :

En las afueras de Arles, este bucle original toma prestado los primeros kilómetros del camino de los peregrinos a Santiago de Compostela y presenta numerosos testimonios de vida en la granja. Sobre aldeas tranquilas, la llanura revela los cultivos de cereales y pastos de los toros de la Camarga. Más sorprendente, uno descubrirá ultimas Bodegas Camargue y sus áreas principales, en la parte inferior de la cadena de los Alpilles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-23 par Provence Tourisme