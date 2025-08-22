ARLES Le marais d’Albaron à Saliers à vélo Arles Bouches-du-Rhône

ARLES Le marais d’Albaron à Saliers à vélo

ARLES Le marais d’Albaron à Saliers à vélo 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 180 Distance : 32270.0 Tarif :

Un circuit au cœur des villages et hameaux de Camargue, au plus près de l’un des derniers îlots marécageux situé en zone agricole.

English :

A circuit in the heart of the villages and hamlets of Camargue, close to one of the last marshy islets located in agricultural zone.

Deutsch :

Ein Rundgang durch die Dörfer und Weiler der Camargue, ganz nah an einer der letzten Sumpfinseln, die sich in einem landwirtschaftlichen Gebiet befindet.

Italiano :

Un circuito nel cuore dei villaggi e dei borghi della Camargue, il più vicino possibile a una delle ultime isole paludose situate in una zona agricola.

Español :

Un circuito en el corazón de los pueblos y aldeas de la Camarga, lo más cerca posible de una de las últimas islas pantanosas situadas en una zona agrícola.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Provence Tourisme Parc Naturel Régional de Camargue