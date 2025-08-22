Astaffort, porte de Gascogne Astaffort Lot-et-Garonne

Astaffort, porte de Gascogne En VTT Difficulté moyenne

Astaffort, porte de Gascogne 47220 Astaffort Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13200.0

De village en points de vue, le regard porte sur les vallées du Gers et de la Garonne et sur les larges horizons du territoire du Brulhois, d’Est en Ouest et des coteaux de Gascogne vers le Sud.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Astaffort, porte de Gascogne

From village to point of view, you can see the valleys of the Gers and the Garonne and the wide horizons of the Brulhois area, from East to West and from the hills of Gascony to the South.

Deutsch : Astaffort, porte de Gascogne

Von Dorf zu Aussichtspunkt schweift der Blick über die Täler von Gers und Garonne und über die weiten Horizonte des Brulhois-Gebiets, von Ost nach West und von den Hängen der Gascogne nach Süden.

Italiano :

Da un villaggio all’altro, la vista spazia sulle valli del Gers e della Garonna e sugli ampi orizzonti del territorio di Brulhois, da est a ovest e dalle colline della Guascogna a sud.

Español : Astaffort, porte de Gascogne

De pueblo en pueblo, la vista es de los valles del Gers y del Garona y de los amplios horizontes del territorio del Brulhois, de este a oeste y de las colinas de Gascuña al sur.

