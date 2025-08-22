ATELIER TRAIL CÔTE LONGUE Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne

ATELIER TRAIL CÔTE LONGUE

ATELIER TRAIL CÔTE LONGUE 53270 Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 326.0 Tarif :

Cet atelier permet au trailer de travailler au travers des répétitions de 30 sec à 1 minute afin de travailler l’intensité et la rapidité de la foulée.

http://www-coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60

English :

This workshop allows the trailer to work on stride intensity and speed through repetitions of 30 sec to 1 minute.

Deutsch :

In diesem Workshop kann der Trailer durch Wiederholungen von 30 Sekunden bis 1 Minute an der Intensität und Schnelligkeit des Schritts arbeiten.

Italiano :

Questo workshop consente al trailer di lavorare con ripetizioni da 30 secondi a 1 minuto per lavorare sull’intensità e sulla velocità della falcata.

Español :

Este taller permite realizar repeticiones de 30 segundos a 1 minuto para trabajar la intensidad y la velocidad de la zancada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire