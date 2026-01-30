Journée Européenne des Moulin et du Patrimoine Meunier Moulin de Gô Saint-Pierre-sur-Erve

Journée Européenne des Moulin et du Patrimoine Meunier

Tarif :

Date :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Quand l’eau, la pierre et le grain racontent l’histoire du Moulin de Gô.

À l’occasion des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier, le Moulin de Gô, à Saint-Pierre-sur-Erve, vous ouvre grand ses portes pour un week-end placé sous le signe des savoir-faire et du patrimoine vivant.

Venez découvrir le fonctionnement du moulin, le rôle essentiel des meules et le travail du meunier à travers des visites accessibles à tous.

Tout au long de la journée, vous pourrez également profiter de la vente de pain cuit au four du moulin. .

Moulin de Gô 280 Route de Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 71 53 93 contact@moulindego.com

English :

When water, stone and grain tell the story of the Moulin de Gô.

