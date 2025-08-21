CIRCUIT TRAIL SUR LES TRACES DE SYLVAIN Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne
Durée : Distance : 5450.0 Tarif :
Le parcours pour commencer le trail et s’initier en famille.
http://www-coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60
English :
The perfect trail for beginners and families.
Deutsch :
Die Strecke, um mit dem Trailrunning zu beginnen und sich mit der Familie einzuarbeiten.
Italiano :
Il modo perfetto per iniziare a percorrere i sentieri con la famiglia.
Español :
La forma perfecta de iniciarse en el senderismo con la familia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire