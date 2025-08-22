CIRCUIT TRAIL TOUR DES FOURNEAUX Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne
CIRCUIT TRAIL TOUR DES FOURNEAUX 53270 Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 12730.0 Tarif :
Ce parcours vous conduira de St Pierre Sur Erve à Thorigné. Dès le départ, appréciez la rue centrale de Saint Pierre, jusqu’au pont piéton médiéval.
http://www-coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60
English :
This route takes you from St Pierre Sur Erve to Thorigné. From the start, enjoy the central street of Saint Pierre, up to the medieval pedestrian bridge.
Deutsch :
Diese Strecke führt Sie von St Pierre Sur Erve nach Thorigné. Genießen Sie gleich nach dem Start die zentrale Straße von St. Pierre bis zur mittelalterlichen Fußgängerbrücke.
Italiano :
Questo itinerario vi porta da St Pierre Sur Erve a Thorigné. Fin dall’inizio, godetevi la via centrale di St Pierre, fino al ponte pedonale medievale.
Español :
Esta ruta le lleva de St Pierre Sur Erve a Thorigné. Desde el principio, disfrute de la calle central de St Pierre, hasta el puente peatonal medieval.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire