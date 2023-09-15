Au fil de l’ombre deux parcours dans les faubourgs d’Avignon Avignon Vaucluse

Au fil de l’ombre deux parcours dans les faubourgs d’Avignon Avignon Vaucluse vendredi 1 août 2025.

Au fil de l’ombre deux parcours dans les faubourgs d’Avignon

Au fil de l’ombre deux parcours dans les faubourgs d’Avignon Pacours 1 départ Parc Champfleury avenue du Blanchissage 84000 Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Volubilis vous propose deux parcours urbains permettant de découvrir des ilots de fraîcheur dans les faubourgs de la Ville.

http://www.volubilis.org/ +33 4 32 76 24 66

English :

Volubilis offers two urban itineraries for discovering cool spots in the city’s suburbs.

Deutsch :

Volubilis schlägt Ihnen zwei Stadtrundgänge vor, die es Ihnen ermöglichen, kühle Inseln in den Vororten der Stadt zu entdecken.

Italiano :

Volubilis offre due percorsi urbani per scoprire le zone più fresche della periferia della città.

Español :

Volubilis le ofrece dos rutas urbanas para descubrir las zonas más frescas de los suburbios de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme