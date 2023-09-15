Au fil de l’ombre deux parcours dans les faubourgs d’Avignon Avignon Vaucluse
Au fil de l’ombre deux parcours dans les faubourgs d’Avignon
Au fil de l’ombre deux parcours dans les faubourgs d’Avignon Pacours 1 départ Parc Champfleury avenue du Blanchissage 84000 Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Volubilis vous propose deux parcours urbains permettant de découvrir des ilots de fraîcheur dans les faubourgs de la Ville.
http://www.volubilis.org/ +33 4 32 76 24 66
English :
Volubilis offers two urban itineraries for discovering cool spots in the city’s suburbs.
Deutsch :
Volubilis schlägt Ihnen zwei Stadtrundgänge vor, die es Ihnen ermöglichen, kühle Inseln in den Vororten der Stadt zu entdecken.
Italiano :
Volubilis offre due percorsi urbani per scoprire le zone più fresche della periferia della città.
Español :
Volubilis le ofrece dos rutas urbanas para descubrir las zonas más frescas de los suburbios de la ciudad.
