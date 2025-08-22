Au pays de la Meije (Circuit n°16) La Grave Hautes-Alpes

Au pays de la Meije (Circuit n°16)

Au pays de la Meije (Circuit n°16) 05320 La Grave Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le village de La Grave, temple de l’alpinisme et du ski hors piste, est connu dans le monde entier. Pourtant ce village n’a été relié au reste du monde par la route qu’à la seconde moitié du XIXe siècle, à cause d’un tracé particulièrement retors.

English : The land of the Meije (Circuit n°16)

The village of La Grave, a temple for mountaineers and ofpiste skiers, is known the world over. However, due to its particularly tortuous access, this village was only linked to the rest of the world by road during the second half of the 20th century.

Deutsch : Au pays de la Meije (Circuit n°16)

Das Dorf La Grave, ein Tempel des Bergsteigens und des Skifahrens abseits der Pisten, ist auf der ganzen Welt bekannt. Dennoch wurde dieses Dorf erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Straße mit dem Rest der Welt verbunden, was auf eine besonders verwinkelte Streckenführung zurückzuführen ist.

Italiano :

Il villaggio di La Grave, tempio dell’alpinismo e dello sci fuori pista, è conosciuto in tutto il mondo. Tuttavia, il villaggio è stato collegato al resto del mondo tramite strada solo nella seconda metà del XIX secolo, grazie a un percorso particolarmente tortuoso.

Español : Au pays de la Meije (Circuit n°16)

El pueblo de La Grave, templo del alpinismo y del esquí fuera de pista, es conocido en todo el mundo. Sin embargo, la aldea no estuvo conectada al resto del mundo por carretera hasta la segunda mitad del siglo XIX, debido a una ruta especialmente tortuosa.

