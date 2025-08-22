Le Col du Galibier en vélo électrique La Grave Hautes-Alpes

Le Col du Galibier en vélo électrique

Le Col du Galibier en vélo électrique 05320 La Grave Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

La guest star des cols alpins, le col du Galibier et ses 2642 mètres vous attend depuis la Grave ou Villar d’Arène, un panorama à 360 °, le passage au col du Lautaret et le jardin alpin, voici un itinéraire à parcourir à toutes pédales !

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 79 90 05

English : The Col du Galibier by e-bike

The Col du Galibier is the guest star of Alpine mountain passes. Starting from La Grave or Villar d’Arène, the ride up to the 2642 m summit goes past the Col du Lautaret and the Alpine Gardens. A magnificent 360° panoramic view awaits those who reach the top, so get pedalling!

Deutsch :

Der Gaststar unter den Alpenpässen, der Col du Galibier mit seinen 2642 Metern, erwartet Sie von La Grave oder Villar d’Arène aus. Ein 360°-Panorama, der Übergang zum Col du Lautaret und der Alpengarten hier ist eine Route, die Sie mit allen Pedalen durchfahren können!

Italiano :

Guest star dei passi alpini, il Col du Galibier, alto 2.642 metri, vi aspetta da La Grave o da Villar d’Arène. Con la sua vista panoramica a 360°, il Col du Lautaret e il Giardino alpino, questo è un itinerario da pedalare!

Español :

La estrella invitada de los puertos alpinos, el puerto del Galibier y sus 2.642 metros le esperan desde La Grave o Villar d’Arène, un panorama de 360°, el paso al puerto del Lautaret y el jardín alpino, ¡he aquí un itinerario para recorrer con todos sus pedales!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme