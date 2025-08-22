Les hameaux de La Grave en vélo électrique La Grave Hautes-Alpes

Les hameaux de La Grave en vélo électrique

Les hameaux de La Grave en vélo électrique 05320 La Grave Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Départ depuis la Grave ou vous ferez face à l’imposant pic de la Meije et ses 3 983 m d’altitude. Découvrez ses maisons de pierres et d’ardoises, en passant par Ventelon, le hameau de Valfroide…le paradis est au bout de vos pédales !

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 79 90 05

English : La Grave hamlets by e-bike

Start from sunny La Grave with its stone and slate houses, opposite the imposing 3983m summit of La Meije, and ride through Ventelon and the hamlet of Valfroide. Peddling in paradise!

Deutsch :

Abfahrt von La Grave, wo Sie dem imposanten Pic de la Meije mit seinen 3.983 m Höhe gegenüberstehen. Entdecken Sie die Häuser aus Stein und Schiefer, vorbei an Ventelon, dem Weiler Valfroide… das Paradies liegt am Ende Ihrer Pedale!

Italiano :

Partite da La Grave e affrontate l’imponente Pic de la Meije a 3.983 metri di altitudine. Scoprite le sue case in pietra e ardesia, passando per Ventelon e la frazione di Valfroide… il paradiso è alla fine delle vostre pedalate!

Español :

Salida de La Grave donde se enfrentará al imponente pico del Meije y sus 3 983 m de altitud. Descubre sus casas de piedra y pizarra, pasando por Ventelon, la aldea de Valfroide… ¡el paraíso está al final de tus pedaleos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme