Sur la route du Chazelet La Grave Hautes-Alpes

Sur la route du Chazelet

Sur la route du Chazelet Les Hameaux de La Grave 05320 La Grave Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Cette charmante balade aux points de vue extraordinaires sur le massif de La Meije sera l’occasion de s’arrêter un instant pour pique-niquer et savourer autant les produits du panier que l’environnement dans lequel vous serez !

https://www.hautesvallees.com/la-grave/ +33 4 76 79 90 05

English : On the road to Le Chazelet (1 834 m)

This charming stroll which has extraordinary view surroundings on the massif of La Meije is an opportunity to stop for a moment for a nice picnic and enjoy the products of your basket as well as the environment !

Deutsch :

Diese reizvolle Wanderung mit außergewöhnlichen Ausblicken auf das Meije-Massiv bietet die Gelegenheit, einen Moment für ein Picknick anzuhalten und sowohl die Produkte aus dem Korb als auch die Umgebung, in der Sie sich befinden, zu genießen!

Italiano :

Questa incantevole passeggiata, con le sue straordinarie vedute sul massiccio della Meije, sarà l’occasione perfetta per fermarsi a fare un picnic e assaporare sia i prodotti del cestino che i dintorni!

Español :

Este encantador paseo, con sus extraordinarias vistas del macizo de Meije, será una oportunidad para detenerse a hacer un picnic y disfrutar tanto de los productos de la cesta como del entorno en el que se encontrará

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme