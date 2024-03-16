Autour de Saint-Pal-de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Autour de Saint-Pal-de Chalencon 43500 Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Une petite cité de caractère entre nature et patrimoine qui vous entrainera dans les secrets de ses venelles. L’après midi vous découvrirez un lieu chargé d’histoire et de savoir faire.

https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 4 71 66 19 53

English :

A small city of character between nature and heritage that will lead you into the secrets of its alleys. In the afternoon you will discover a place full of history and know-how.

Deutsch :

Eine kleine Stadt mit Charakter zwischen Natur und Kulturerbe, die Sie in die Geheimnisse ihrer Gassen entführen wird. Am Nachmittag werden Sie einen Ort voller Geschichte und Wissen entdecken.

Italiano :

Una piccola città di carattere tra natura e patrimonio che vi condurrà nei segreti dei suoi vicoli. Nel pomeriggio scoprirete un luogo ricco di storia e know-how.

Español :

Una pequeña ciudad de carácter entre la naturaleza y el patrimonio que le llevará a los secretos de sus callejones. Por la tarde, descubrirá un lugar lleno de historia y saber hacer.

