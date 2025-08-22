Sentier de découverte du Polissoir Néolithique du CHIER MARTY

Sentier de découverte du Polissoir Néolithique du CHIER MARTY Place Bertrand de Chalancon 43500 Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier conduit à la découverte de plusieurs milieux naturels et humains avec leurs flore et faune associées (nombreux panneaux explicatifs) et utilise des chemins ruraux souvent bordés de murets de pierres.

https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 4 71 66 95 44

English :

This trail leads to the discovery of several natural and human environments with their associated flora and fauna (many explanatory panels) and uses rural roads often bordered by low stone walls.

Deutsch :

Dieser Pfad führt zur Entdeckung mehrerer natürlicher und menschlicher Lebensräume mit ihrer zugehörigen Flora und Fauna (zahlreiche erklärende Schilder) und nutzt ländliche Wege, die oft von Steinmauern gesäumt sind.

Italiano :

Il percorso porta alla scoperta di diversi ambienti naturali e umani con la relativa flora e fauna (numerosi pannelli esplicativi) e utilizza sentieri rurali spesso delimitati da bassi muretti in pietra.

Español :

Este sendero conduce al descubrimiento de varios entornos naturales y humanos con su flora y fauna asociadas (numerosos paneles explicativos) y utiliza caminos rurales a menudo bordeados por muros bajos de piedra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-08 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme