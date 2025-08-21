Autour de Sainte Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire

Autour de Sainte Sigolène

Autour de Sainte Sigolène 43600 Sainte-Sigolène Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Le temps des vacances, c’est LE moment de se retrouver en famille, de partir à la découverte d’un village, d’un site en crapahutant dans les Gorges et finir sa journée avec les animaux.

https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 4 71 61 14 17

English :

Holiday time is THE time to get together with your family, to discover a village, a site by crawling in the Gorges and finish your day with the animals.

Deutsch :

Die Ferienzeit ist DIE Zeit, um sich mit der Familie zu treffen, ein Dorf oder eine Sehenswürdigkeit zu entdecken, durch die Schluchten zu wandern und den Tag mit den Tieren zu beenden.

Italiano :

Durante le vacanze, è il momento di riunirsi in famiglia, di scoprire un villaggio, un sito mentre si arrampica nelle Gole e di concludere la giornata con gli animali.

Español :

Durante las vacaciones, es el momento de reunirse en familia, descubrir un pueblo, un sitio mientras se escala en las Gargantas y terminar el día con los animales.

