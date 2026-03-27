Saison culturelle Musical show Cinéma Cin’étoile Sainte-Sigolène
Saison culturelle Musical show Cinéma Cin’étoile Sainte-Sigolène samedi 25 avril 2026.
Saison culturelle Musical show
Cinéma Cin’étoile 13 Av. Lafayette Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Suivez les 25 choristes- danseurs- musiciens et danseurs sur les planches et laissez vous embarquez jusqu’à Broadway.
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Cinéma Cin’étoile 13 Av. Lafayette Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17
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English :
Follow the 25 chorus members, dancers, musicians and dancers on stage and let them take you all the way to Broadway.
L’événement Saison culturelle Musical show Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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