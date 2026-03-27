Saison culturelle Musical show Cinéma Cin’étoile Sainte-Sigolène

Saison culturelle Musical show

Cinéma Cin’étoile 13 Av. Lafayette Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Suivez les 25 choristes- danseurs- musiciens et danseurs sur les planches et laissez vous embarquez jusqu’à Broadway.

.

Cinéma Cin’étoile 13 Av. Lafayette Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow the 25 chorus members, dancers, musicians and dancers on stage and let them take you all the way to Broadway.

L’événement Saison culturelle Musical show Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron