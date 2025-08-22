Parcours Historique Sainte-Sigolène Haute-Loire

Parcours Historique

Parcours Historique centre ville 43600 Sainte-Sigolène Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Une balade jalonnée par 26 tableaux, posés sur les façades des maisons du bourg pour découvrir la remarquable histoire de la construction d’une cité, Sainte-Sigolène, du gallo-romain à aujourd’hui, à travers textes et cartes postales anciennes.

+33 7 85 81 67 49

English :

A stroll marked out by 26 paintings, placed on the facades of the houses of the village to discover the remarkable history of the construction of a city, Sainte-Sigolène, from the Gallo-Roman period to today, through texts and old postcards.

Deutsch :

Ein Spaziergang mit 26 Bildern, die an den Fassaden der Häuser im Dorf angebracht sind, um die bemerkenswerte Geschichte des Aufbaus einer Stadt, Sainte-Sigolène, vom Gallo-Römischen Reich bis heute anhand von Texten und alten Postkarten zu entdecken.

Italiano :

Una passeggiata scandita da 26 dipinti, collocati sulle facciate delle case del villaggio, per scoprire la straordinaria storia della costruzione di una città, Sainte-Sigolène, dal periodo gallo-romano ai giorni nostri, attraverso testi e vecchie cartoline.

Español :

Un paseo jalonado por 26 pinturas, colocadas en las fachadas de las casas del pueblo para descubrir la notable historia de la construcción de una ciudad, Sainte-Sigolène, desde la época galo-romana hasta nuestros días, a través de textos y postales antiguas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme