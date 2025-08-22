AUTOUR DU BOULEVARD NATURE YVRÉ-L’ÉVÊQUE, LA BUTTE D’AUVOURS Yvré-l’Évêque Sarthe

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE YVRÉ-L’ÉVÊQUE, LA BUTTE D’AUVOURS

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE YVRÉ-L’ÉVÊQUE, LA BUTTE D’AUVOURS 72530 Yvré-l’Évêque Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Cette randonnée au départ du pont romain de la commune vous promène entre route et chemins creux.

English :

This hike departs from the village’s Roman bridge and takes you along roads and sunken lanes.

Deutsch :

Diese Wanderung von der römischen Brücke der Gemeinde aus führt Sie über Straßen und Hohlwege.

Italiano :

Questa passeggiata, che parte dal ponte romano del villaggio, si snoda lungo strade e vicoli incassati.

Español :

Este paseo, que parte del puente romano del pueblo, le llevará por caminos y callejuelas hundidas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire