AUTOUR DU BOULEVARD NATURE YVRÉ-L’ÉVÊQUE, LA BUTTE D’AUVOURS Yvré-l’Évêque Sarthe

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE YVRÉ-L’ÉVÊQUE, LA BUTTE D’AUVOURS
AUTOUR DU BOULEVARD NATURE YVRÉ-L’ÉVÊQUE, LA BUTTE D’AUVOURS 72530 Yvré-l’Évêque Sarthe Pays de la Loire
Cette randonnée au départ du pont romain de la commune vous promène entre route et chemins creux.
This hike departs from the village’s Roman bridge and takes you along roads and sunken lanes.
Diese Wanderung von der römischen Brücke der Gemeinde aus führt Sie über Straßen und Hohlwege.
Questa passeggiata, che parte dal ponte romano del villaggio, si snoda lungo strade e vicoli incassati.
Este paseo, que parte del puente romano del pueblo, le llevará por caminos y callejuelas hundidas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire