Balade à la découverte des Palaces de la Belle Epoque Menton Alpes-Maritimes

Balade à la découverte des Palaces de la Belle Epoque

Balade à la découverte des Palaces de la Belle Epoque 10 rue Paul Morillot 06500 Menton Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

En balade dans la ville vous pourrez admirer les façades des Palaces de la Belle Époque. En effet, la plupart sont aujourd’hui des résidences d’habitation sauf 4 hôtels toujours en activité.

https://www.menton-riviera-merveilles.fr/ +33 4 83 93 70 20

English : Discovery tour of the Palaces of the Belle Epoque

Strolling around the city you can admire the facades of the Palaces of the Belle Époque. Indeed, most of them are now residential residences except 4 hotels still in activity.

Deutsch : Spaziergang zur Entdeckung der Paläste der Belle Epoque

Bei einem Spaziergang durch die Stadt kannst du die Fassaden der Paläste aus der Belle Époque bewundern. Tatsächlich sind die meisten von ihnen heute Wohnhäuser, außer vier Hotels, die noch in Betrieb sind.

Italiano :

Passeggiando per la città potrete ammirare le facciate dei Palaces de la Belle Époque. Infatti, la maggior parte sono oggi residenze residenziali tranne 4 alberghi ancora in attività.

Español :

Pasee por la ciudad y admire las fachadas de los palacios de la Belle Époque. La mayoría de ellos son ahora viviendas residenciales, excepto 4 hoteles que siguen en funcionamiento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme