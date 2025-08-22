Balade à pied à Chaillac Eaux vives entre Pays d’Oc et Pays d’Oil Les gorges de l’Anglin Chaillac Indre

Balade à pied à Chaillac Eaux vives entre Pays d’Oc et Pays d’Oil Les gorges de l’Anglin A pieds

Balade à pied à Chaillac Eaux vives entre Pays d’Oc et Pays d’Oil Les gorges de l’Anglin 36310 Chaillac Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 10500.0 Tarif :

Aux confins du Berry, du Limousin et du Poitou, l’Anglin a tracé son chemin en entaillant les roches des contreforts du Massif Central pour en faire des gorges sauvages. Les vestiges de la forteresse de Brosse et le moulin de Seillant plantent le décor.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walking tour in Chaillac White water between Pays d’Oc and Pays d’Oil The Anglin gorges

On the borders of Berry, Limousin and Poitou, the Anglin has carved its way through the rocks of the foothills of the Massif Central to make wild gorges. The vestiges of the fortress of Brosse and the mill of Seillant set the scene.

An der Grenze zwischen Berry, Limousin und Poitou hat sich der Anglin seinen Weg gebahnt, indem er die Felsen an den Ausläufern des Zentralmassivs zu wilden Schluchten eingeschnitten hat. Die Überreste der Festung von Brosse und die Mühle von Seillant stellen die Kulisse dar.

Ai confini del Berry, del Limousin e del Poitou, l’Anglin si è fatto strada tra le rocce delle propaggini del Massiccio Centrale creando gole selvagge. I resti della fortezza di Brosse e il mulino di Seillant fanno da cornice.

En los límites de Berry, Limousin y Poitou, el Anglin se ha abierto paso entre las rocas de las estribaciones del Macizo Central para crear salvajes gargantas. Los restos de la fortaleza de Brosse y el molino de Seillant ambientan el lugar.

