Balade à pied n°10 Tapis de fleurs par monts et par vaux Rivarennes Indre

Balade à pied n°10 Tapis de fleurs par monts et par vaux

36800 Rivarennes Indre Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 7500.0

L’itinéraire suit la vallée des Chézeaux composée de prairies humides apportant fraicheur en été, de coteaux calcaires secs et ensoleillés ainsi que d’espaces boisés qui offrent un couvert végétal dense. Ici, s’épanouit en juin notamment le lys martagon, plante de montagne.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 10 Carpet of flowers by mountains and valleys

This route follows the Chézeaux valley, composed of wet meadows that offer freshness in summer, dry and sunny limestone hills and wooded areas with dense vegetation. The Lily martagon, a mountain plant, blooms here in June.

Deutsch :

Die Route folgt dem Tal von Chézeaux, das aus feuchten Wiesen besteht, die im Sommer kühl sind, trockenen und sonnigen Kalksteinhängen und Waldgebieten, die eine dichte Vegetationsdecke bieten. Hier blüht im Juni die Bergpflanze Lys martagon.

Italiano :

Il percorso segue la valle di Chézeaux, composta da prati umidi che mantengono il fresco in estate, da pendii calcarei asciutti e soleggiati e da aree boschive che offrono una fitta copertura vegetale. Qui il giglio martagone, una pianta di montagna, fiorisce a giugno.

Español :

La ruta sigue el valle de Chézeaux, formado por prados húmedos que mantienen el frescor en verano, laderas calcáreas secas y soleadas y zonas boscosas que ofrecen una densa cubierta vegetal. Aquí, el lirio martagón, una planta de montaña, florece en junio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire