La biodiversité des bardeaux de l’Indre Rivarennes
La biodiversité des bardeaux de l’Indre
Rue des Moriers Rivarennes Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date :
Début : Mercredi 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Le temps d’une balade commentée au sein de l’Espace naturel sensible des bardeaux de l’Indre, venez découvrir ce paysage façonné par l’Homme et par les crues, et apprécier la biodiversité qui s’éveille au cœur du printemps.
RDV à 10h sur le parking du cimetière de Rivarennes
Remarques Prévoir chapeau et chaussures de marche. .
Rue des Moriers Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org
English :
Take a guided tour of the Espace naturel sensible des bardeaux de l’Indre, and discover a landscape shaped by man and floods, and appreciate the biodiversity that awakens in the heart of spring.
