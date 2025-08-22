Balade à pied n°51 Du sable au roc Rivarennes Indre

Balade à pied n°51 Du sable au roc A pieds

Balade à pied n°51 Du sable au roc 36800 Rivarennes Indre Centre-Val de Loire

Durée : 100 Distance : 6500.0 Tarif :

L’itinéraire est un savant mélange entre sable et pierre. Le cheminement sableux longeant la Creuse que l’on devine laisse la place à un sentier pierreux qui grimpe en sous-bois. Sur les hauteurs, à l’emplacement d’anciennes vignes, se dessinent le bourg dans la végétation.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 51 From sand to rock

The route offers a pleasant mix of sand and stone. The discreet sandy path along the Creuse leads to a stony path that climbs through the undergrowth. At the top, the village stands out amidst verdant surroundings once planted with vines.

Deutsch :

Die Route ist eine geschickte Mischung aus Sand und Stein. Der sandige Weg entlang der Creuse, die man erahnen kann, wird von einem steinigen Pfad abgelöst, der durch das Unterholz hinaufsteigt. Auf den Anhöhen, wo sich früher Weinberge befanden, zeichnet sich der Ort in der Vegetation ab.

Italiano :

Il percorso è un sapiente mix di sabbia e pietra. Il sentiero sabbioso lungo la Creuse che si intravede lascia il posto a un sentiero sassoso che si inerpica nel sottobosco. Sulle alture, sul sito di ex vigneti, la città si delinea nella vegetazione.

Español :

La ruta es una inteligente mezcla de arena y piedra. El camino arenoso que se ve a lo largo de la Creuse da paso a un sendero pedregoso que se adentra en la maleza. En las alturas, en el emplazamiento de antiguos viñedos, la ciudad se perfila en la vegetación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire