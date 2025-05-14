Balade à pied n°17 Mosaique bocagère Prissac Indre

36370 Prissac Indre Centre-Val de Loire

Le circuit chemine au cœur de la vallée de l’Abloux, dans un paysage de bocage vallonné les haies dessinent les parcelles, les grands chênes offrent leur ombre aux moutons et la rivière vient apporter une touche de fraicheur. L’étang communal, en fin de parcours, permet un moment de détente.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walking tour n ° 17 Mosaique bocagère

This circuit travels through rolling countryside in the heart of the Abloux valley, where fields are divided up by hedgerows, large oaks offer their shade to sheep and the river provides a touch of coolness. At the end of the route, enjoy a moment of relaxation at the lake.

Deutsch :

Der Rundweg verläuft im Herzen des Abloux-Tals durch eine hügelige Heckenlandschaft: Hecken zeichnen die Parzellen nach, große Eichen spenden den Schafen Schatten und der Fluss sorgt für eine kühle Brise. Der Gemeindeteich am Ende des Weges bietet einen Moment der Entspannung.

Italiano :

Il percorso si snoda nel cuore della valle dell’Abloux, in un paesaggio di siepi ondulate: le siepi delineano gli appezzamenti, le grandi querce offrono ombra alle pecore e il fiume offre un tocco di freschezza. Il laghetto comunale, alla fine del percorso, permette un momento di relax.

Español :

El sendero atraviesa el corazón del valle de Abloux, en un paisaje de setos ondulados: los setos delimitan las parcelas, los grandes robles ofrecen sombra a las ovejas y el río aporta un toque de frescor. El estanque comunitario, al final del recorrido, permite un momento de relajación.

