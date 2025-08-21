Balade à pied n°50 Au long de la Sonne Prissac Indre

Balade à pied n°50 Au long de la Sonne A pieds

Balade à pied n°50 Au long de la Sonne 36370 Prissac Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11500.0 Tarif :

Le circuit mixe nature et patrimoine au cœur du bocage de la vallée de la Sonne. Le cheminement emprunte petites routes et chemins ombragés à l’abri des grands arbres, longe le château la Garde Giron et le moulin de la Charpagne et offre un peu d’aventure par le franchissement à gué de la rivière.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 50 Along the Sound

This circuit combines nature and heritage in the heart of the woodland of the Sonne valley. The route travels along small roads and shady paths beneath tall trees, passes the Château of La Garde Giron and La Charpagne mill and includes a bit of adventure at a river crossing via a ford.

Deutsch :

Der Rundweg verbindet Natur und Kulturerbe im Herzen der Bocage-Landschaft des Sonne-Tals. Der Weg führt über kleine Straßen und schattige Wege im Schutz großer Bäume, vorbei am Schloss La Garde Giron und der Mühle La Charpagne und bietet ein wenig Abenteuer durch die Furt über den Fluss.

Italiano :

Il percorso unisce natura e patrimonio nel cuore del bocage della valle della Sonne. Il percorso si snoda su stradine e sentieri ombreggiati e riparati da alberi ad alto fusto, costeggiando lo Château la Garde Giron e il mulino di Charpagne e offrendo una piccola avventura con il guado del fiume.

Español :

El sendero combina naturaleza y patrimonio en el corazón del bocage del valle de Sonne. La ruta sigue pequeños caminos y senderos sombreados al abrigo de altos árboles, bordeando el Castillo la Garde Giron y el molino Charpagne, y ofreciendo una pequeña aventura al vadear el río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire