Itinéraire vélo n°10 Le bocage de la vallée de l’Abloux Prissac Indre

C’est un parcours vallonné et plein de charme. Les ondulations du terrain tirent quelque peu sur les mollets mais les efforts sont récompensés par un paysage varié composé de bocage, vallée sauvage, petite route forestière ou d’éléments de patrimoine qui jalonnent l’itinéraire.

The delightful, changing landscapes along this trail make the sometimes fairly steep climbs well worth the effort! Pedal along through wooded farmland, wild valley, winding woodland paths and architectural heritage.

Diese Strecke belohnt das wellige Gelände, das anstrengend für die Beine ist, mit einer bezaubernden, abwechslungsreichen Landschaft. Bocage, unberührtes Tal, kleine Waldstraßen oder Orte des architektonischen Erbes am Radweg.

Si tratta di un percorso collinare ricco di fascino. Le ondulazioni del terreno sono un po’ dure per i polpacci, ma gli sforzi sono ricompensati da un paesaggio vario fatto di campi coltivati con siepi, valli selvagge, piccole strade forestali e elementi del patrimonio culturale che segnano il perco

Se trata de una ruta montañosa llena de encanto. Las ondulaciones del terreno son un poco duras para las pantorrillas, pero los esfuerzos se ven recompensados por un paisaje variado compuesto por tierras de cultivo con setos, valles salvajes, pequeños caminos forestales y elementos patrimoniales que

