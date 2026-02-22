Le printemps du bocage

Prissac Indre

Gratuit

Début : Mercredi 2026-04-22 09:30:00

fin : 2026-04-22 11:30:00

2026-04-22

Les sens en éveil, les petits découvriront le printemps au cours d’ateliers.Familles

Ouvrez grand vos sens le printemps est là ! Les enfants émerveilleront de toutes ces couleurs, odeurs et sons qu’ils pourront découvrir à travers divers ateliers. Ils pourront réaliser quelques objets et décoration en fonction de leur âges et envies.

Cette animation est proposée dans le cadre de l’élaboration du pôle expérimental pour une agriculture résiliente, porté par le Parc naturel régional de la Brenne. .

Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

With their senses awakened, the little ones will discover springtime through workshops.

