Tout autour du chanvre

Prissac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Découverte des multiples facettes du chanvre.

Différents ateliers permettront de découvrir les multiples facettes du chanvre culinaire, vestimentaire, dans la maison. Ils testeront certains de ces usages et découvriront plus en détails cette plante qui peut être cultivée localement.

Cette animation est proposée dans le cadre de l’élaboration du pôle expérimental pour une agriculture résiliente, porté par le Parc naturel régional de la Brenne. .

Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the many facets of hemp.

L’événement Tout autour du chanvre Prissac a été mis à jour le 2026-02-23 par Destination Brenne