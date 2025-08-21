La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine de Montgenoux Prissac Indre

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine de Montgenoux A cheval

Situé au carrefour des vallées de la Sonne, de l’Abloux et de l’Anglin et à proximité de la forêt de la Luzeraise, le domaine de Montgenoux, sur une exploitation agricole et sylvicole permet de découvrir les paysages vallonnées et boisées du sud du Parc.

http://www.domainedemontgenoux.fr/ +33 2 54 25 02 94

English :

Located at the crossroads of the Sonne, Abloux and Anglin valleys and close to the Luzeraise forest, the Montgenoux estate, on a farm and forestry operation, allows you to discover the hilly and wooded landscapes of the south of the Park.

Deutsch :

An der Kreuzung der Täler von Sonne, Abloux und Anglin und in der Nähe des Waldes von Luzeraise gelegen, ermöglicht die Domaine de Montgenoux auf einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, die hügelige und bewaldete Landschaft im Süden des Parks zu entdecken.

Italiano :

Situata all’incrocio delle valli della Sonne, dell’Abloux e dell’Anglin e vicino alla foresta della Luzeraise, la tenuta di Montgenoux, all’interno di un’azienda agricola e forestale, permette di scoprire i paesaggi collinari e boscosi del sud del Parco.

Español :

Situada en el cruce de los valles de Sonne, Abloux y Anglin y cerca del bosque de Luzeraise, la finca de Montgenoux, en una explotación agrícola y forestal, permite descubrir los paisajes accidentados y boscosos del sur del Parque.

