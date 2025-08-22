Balade à pied n°28 Le Suin, du calcaire à l’argile Douadic Indre

Balade à pied n°28 Le Suin, du calcaire à l’argile A pieds

Le Suin est le fil conducteur de la balade. A Douadic, il fait le lien entre deux paysages différents celui de la vallée calcaire du même nom dans laquelle il creuse son sillon et celui des étangs de la Brenne au sol argileux dont il est un des déversoirs.

English : Walk n ° 28 The Suin, from limestone to clay

The Suin is the common thread of this walk. In Douadic, it connects two different landscapes: the eponymous limestone valley through which it has carved a path, and the clay soil of the Brenne lakes into which it flows.

Deutsch :

Der Suin ist der rote Faden, der sich durch die Wanderung zieht. In Douadic verbindet er zwei verschiedene Landschaften miteinander: das gleichnamige Kalksteintal, in das er seine Furche zieht, und die Teiche der Brenne mit ihrem tonhaltigen Boden, zu deren Überläufen er gehört.

Italiano :

Il Suin è il filo conduttore della passeggiata. A Douadic, collega due paesaggi diversi: quello dell’omonima valle calcarea in cui incide il suo percorso e quello degli stagni di Brenne con il loro terreno argilloso, di cui è uno degli sbocchi.

Español :

El Suin es el hilo conductor del paseo. En Douadic, une dos paisajes diferentes: el del valle calcáreo del mismo nombre en el que corta su camino, y el de los estanques de Brenne con su suelo arcilloso, del que es una de las salidas.

