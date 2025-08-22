Balade à pied n°31 De l’étang aux mares de Ratz Méobecq Indre

Balade à pied n°31 De l’étang aux mares de Ratz A pieds

Balade à pied n°31 De l’étang aux mares de Ratz 36350 Méobecq Indre Centre-Val de Loire

Durée : 130 Distance : 9500.0 Tarif :

Parcours permettant de relier le site aménagé de l’étang de la Roche à la mare du hameau de Ratz avec sa roselière et à la mare de La Porelle qui abrite des espèces rares et protégées Les paysages alternent prairies et bosquets et l’ambiance de Brenne se ressent au passage des étangs de Morgard.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 31 From the pond to the pools of Ratz

This walk connects the Etang de la Roche lake to the lake in the hamlet of Ratz and its reedbed, and the La Porelle lake which is home to rare and protected species. The surrounding landscape alternates between meadows and groves and offers a typical Brenne atmosphere at the Morgard lakes.

Deutsch :

Strecke, die es ermöglicht, den angelegten Standort des Etang de la Roche mit dem Teich des Weilers Ratz mit seinem Schilfgürtel und dem Teich von La Porelle zu verbinden, der seltene und geschützte Arten beherbergt. Die Landschaften wechseln sich mit Wiesen und Wäldchen ab und die Atmosphäre der Br

Italiano :

Un percorso che collega il sito sviluppato dell’Etang de la Roche allo stagno della frazione di Ratz con il suo canneto e allo stagno di La Porelle, che ospita specie rare e protette. Il paesaggio alterna prati e boschetti e l’atmosfera della Brenne si percepisce passando per gli stagni di Morgard.

Español :

Recorrido que une el sitio urbanizado del Etang de la Roche con el estanque de la aldea de Ratz, con su cañaveral, y con el estanque de la Porelle, que alberga especies raras y protegidas. El paisaje alterna praderas y arboledas y el ambiente de la Brenne se percibe al pasar por los estanques de Mor

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIT Centre-Val de Loire