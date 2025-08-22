Balade à pied n°7 Étangs, forêts et buttons Méobecq Indre

Balade à pied n°7 Étangs, forêts et buttons A pieds

Balade à pied n°7 Étangs, forêts et buttons 36500 Méobecq Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 13500.0 Tarif :

On ressent ici la diversité des paysages de Brenne qui se traduit par une large palette de couleurs du vert de la forêt de Lancosme, plus vaste massif de Brenne, au rouge, brun, jaune, rose,… des prairies fleuries ponctuées de buttons et d’étangs.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 40 History of Brenne

This walk reveals the full diversity of the Brenne landscape, reflected in a wide range of colours from the green of the Lancosme forest, the largest in Brenne, to the red, brown, yellow and pink of the flower meadows dotted with hillocks and lakes.

Deutsch :

Hier spürt man die Vielfalt der Landschaften der Brenne, die sich in einer breiten Farbpalette widerspiegelt: vom Grün des Waldes von Lancosme, dem größten Massiv der Brenne, bis hin zu Rot, Braun, Gelb, Rosa… der Blumenwiesen, die von Button und Teichen unterbrochen werden.

Italiano :

Qui si percepisce la diversità dei paesaggi della Brenne, con una vasta gamma di colori: dal verde della foresta di Lancosme, il più grande massiccio della Brenne, al rosso, marrone, giallo, rosa, ecc. dei prati fioriti punteggiati da bottoni e stagni.

Español :

La diversidad de los paisajes del Brenne se hace sentir aquí, con una amplia gama de colores: desde el verde del bosque de Lancosme, el mayor macizo del Brenne, hasta el rojo, el marrón, el amarillo, el rosa, etc. de los prados floridos salpicados de botones y estanques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire