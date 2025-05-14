Balade à pied n°46 Aux portes de la Touraine Obterre Indre

Balade à pied n°46 Aux portes de la Touraine A pieds

Balade à pied n°46 Aux portes de la Touraine 36290 Obterre Indre Centre-Val de Loire

A l’extrême nord du Parc, Obterre est une porte d’entrée sur la Touraine les châteaux privés jalonnant le circuit et l’habitat en calcaire en témoignent. Le cours d’eau de l’Aigronne vient donner du relief à ce parcours qui offre de multiples points de vue sur une campagne loin d’être monotone.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 46 At the gates of Touraine

Located on the northern edge of the Park, Obterre is a gateway to Touraine, as can be seen in the limestone houses and private châteaux that punctuate the circuit. The Aigronne river adds an extra feature to this route, which includes several points of view over scenery that is far from being monoto

Deutsch :

Im äußersten Norden des Parks ist Obterre ein Tor zur Touraine: Die privaten Schlösser, die den Rundweg säumen, und die Siedlung aus Kalkstein zeugen davon. Der Wasserlauf Aigronne verleiht der Strecke ein Relief, das zahlreiche Aussichtspunkte auf eine keineswegs eintönige Landschaft bietet.

Italiano :

All’estremo nord del Parco, l’Obterre è una porta d’accesso alla Touraine: lo testimoniano i castelli privati lungo il percorso e le case in pietra calcarea. Il fiume Aigronne dà sollievo al percorso, che offre numerosi scorci su un paesaggio tutt’altro che monotono.

Español :

En el extremo norte del Parque, Obterre es una puerta de entrada a Touraine: los castillos privados que se encuentran a lo largo de la ruta y las casas de piedra caliza lo atestiguan. El río Aigronne aporta un alivio a la ruta, que ofrece muchas vistas sobre un paisaje que está lejos de ser monótono

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire