Balade à pied n°60 La balade de l’étang du Couvent Saint-Michel-en-Brenne Indre

Balade à pied n°60 La balade de l’étang du Couvent A pieds

Balade à pied n°60 La balade de l’étang du Couvent 36290 Saint-Michel-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : 135 Distance : 8500.0 Tarif :

Cet itinéraire, en partie boisé, raconte l’histoire de la Brenne d’hier et d’aujourd’hui celle de l’étang du Couvent et de l’abbaye de St Cyran ; celle des paysages et de la nature sauvage de Brenne avec la Maison de la nature et la Réserve de Chérine.

https://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 60 Saint-Cyran-en-Brenne

This itinerary, partly wooded, reflects Brenne as it was in the past and is today, with the 7th-century abbey of St-Cyran which has shaped the landscape and tamed the wild nature of Brenne which can be discovered from the Sous observatory in the Cherine Reserve.

Deutsch :

Diese zum Teil bewaldete Route erzählt die Geschichte der Brenne von gestern und heute: die Geschichte der Abtei St-Cyran, die im 7. Jahrhundert erbaut wurde und die Landschaft geprägt hat, und die Geschichte der wilden Natur der Brenne, die man vom Observatorium Sous im Naturschutzgebiet Chérine au

Italiano :

Questo itinerario, in parte boscoso, racconta la storia della Brenne di ieri e di oggi: quella dell’abbazia di St-Cyran, costruita nel VII secolo, che ha plasmato il paesaggio, e quella della natura selvaggia della Brenne, che si può scoprire dall’osservatorio di Sous nella riserva di Chérine.

Español :

Este itinerario, parcialmente arbolado, cuenta la historia de la Brenne de ayer y de hoy: la de la abadía de St-Cyran, construida en el siglo VII, que ha modelado el paisaje, y la de la naturaleza salvaje de la Brenne, que se puede descubrir desde el observatorio de Sous, en la Reserva de Chérine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire