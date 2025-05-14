Balade à pied n°61 Le ruisseau de l’Ozance Saint-Michel-en-Brenne Indre

Balade à pied n°61 Le ruisseau de l'Ozance
36290 Saint-Michel-en-Brenne
Indre
Centre-Val de Loire

Dans les bois, les larges allées sableuses et des chemins plus intimes conduisent le promeneur à l’étang Vieux et au marais de l’Ozance. Ces lieux invitent à la rêverie… Méconnus, d’un grand intérêt paysager, ils sont pourtant de véritables joyaux du patrimoine naturel de Brenne.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Footpath n ° 61 The Ozance stream

In the woods, a combination of narrow and broad sandy paths lead you to the Vieux lake and and the marsh of Ozance. These sites are an invitation to daydream… Little known but of great landscape interest, they are true gems of Brenne’s natural heritage.

Deutsch :

In den Wäldern führen breite, sandige Alleen und intimere Wege den Spaziergänger zum Étang Vieux und zum Ozance-Sumpf. Diese Orte laden zum Träumen ein… Sie sind unbekannt, von großem landschaftlichen Interesse und dennoch wahre Juwelen des Naturerbes der Brenne.

Italiano :

Nel bosco, ampi sentieri sabbiosi e percorsi più intimi conducono l’escursionista all’Etang Vieux e alla palude di Ozance. Questi luoghi sono un invito a sognare ad occhi aperti… Anche se poco conosciuti, sono comunque dei veri e propri gioielli del patrimonio naturale della Brenne.

Español :

En el bosque, amplios caminos de arena y senderos más íntimos conducen al caminante hasta el Etang Vieux y la marisma de Ozance. Estos lugares invitan a soñar despiertos… Aunque sean poco conocidos, son sin embargo verdaderas joyas del patrimonio natural de la Brenne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire