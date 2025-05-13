Balade à pied n°9 Le château et ses demoiselles Azay-le-Ferron Indre

Ce circuit court idéal pour les familles emprunte pour partie un itinéraire du parc du château d’Azay-le-Ferron. Il offre un moment de détente dans le cadre privilégié de ce parc, classé jardin remarquable. Il peut être complémentaire à une visite du château.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 9 The castle and its young ladies

This short circuit is ideal for families and follows part of the route in the park of the Château of Azay-le-Ferron. It offers a moment of relaxation in the unique setting of the park, which is listed as a remarkable garden. It can be combined with a visit to the château.

Deutsch :

Dieser kurze Rundgang, der sich ideal für Familien eignet, verläuft zum Teil auf einer Route durch den Park des Schlosses Azay-le-Ferron. Sie bietet einen Moment der Entspannung in der privilegierten Umgebung dieses Parks, der als bemerkenswerter Garten eingestuft wurde. Er kann eine Ergänzung zu ei

Italiano :

Questo breve tour è ideale per le famiglie e segue in parte un percorso attraverso il parco del castello di Azay-le-Ferron. Offre un momento di relax nella cornice privilegiata di questo parco, classificato come giardino straordinario. Può essere combinato con una visita al castello.

Español :

Este corto recorrido es ideal para las familias y sigue en parte una ruta por el parque del castillo de Azay-le-Ferron. Ofrece un momento de relajación en el entorno privilegiado de este parque, clasificado como jardín notable. Se puede combinar con una visita al castillo.

