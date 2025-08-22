Balade à Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Nièvre

Balade à Pouilly-sur-Loire A pieds Facile

Vous connaissez Pouilly pour ses vins ? Profitez-en pour découvrir la riche histoire de sa ville et des Hommes qui ont façonné le vignoble. Pendant 1h baladez-vous dans Pouilly pour admirer le pont, les quais de Loire, l’église ou bien encore les restaurants mythiques de la Nationale 7. Le livret est disponible à l’Office de Tourisme aux points d’accueil de Cosne-Cours-sur-Loire et de Pouilly-sur-Loire ou bien à télécharger directement.

You know Pouilly for its wines? Take advantage of this opportunity to discover the rich history of its town and the people who have shaped the vineyard. During 1 hour, stroll around Pouilly to admire the bridge, the quays of the Loire, the church or the mythical restaurants of the Nationale 7. The booklet is available at the Tourist Office in Cosne-Cours-sur-Loire and Pouilly-sur-Loire or can be downloaded directly.

Kennen Sie Pouilly wegen seiner Weine? Dann nutzen Sie die Gelegenheit, um die reiche Geschichte der Stadt und der Menschen, die den Weinberg geformt haben, zu entdecken. Machen Sie einen einstündigen Spaziergang durch Pouilly und bewundern Sie die Brücke, die Uferpromenade der Loire, die Kirche oder auch die legendären Restaurants an der Nationalstraße 7. Die Broschüre ist im Office de Tourisme an den Empfangspunkten in Cosne-Cours-sur-Loire und Pouilly-sur-Loire erhältlich oder kann direkt heruntergeladen werden.

Conoscete Pouilly per i suoi vini? Cogliete l’occasione per scoprire la ricca storia della città e le persone che hanno plasmato il vigneto. Per 1 ora, passeggiate per Pouilly per ammirare il ponte, le banchine della Loira, la chiesa o i mitici ristoranti della Nationale 7. L’opuscolo è disponibile presso l’Ufficio del Turismo nei punti di accoglienza di Cosne-Cours-sur-Loire e Pouilly-sur-Loire o può essere scaricato direttamente.

¿Conoce Pouilly por sus vinos? Aproveche la ocasión para descubrir la rica historia de la ciudad y de las personas que han dado forma al viñedo. Durante 1 hora, dé un paseo por Pouilly para admirar el puente, los muelles del Loira, la iglesia o los míticos restaurantes de la Nationale 7. El folleto está disponible en la Oficina de Turismo, en los puntos de recepción de Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire, o puede descargarse directamente.

