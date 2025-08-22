De la vigne au vin à Pouilly Pouilly-sur-Loire Nièvre

De la vigne au vin à Pouilly A pieds Difficulté moyenne

De la vigne au vin à Pouilly Tour du Pouilly Fumé 58150 Pouilly-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Cette balade vous emmène au plus près des terroirs qui font la renommée de l’appellation Pouilly Fumé. Au programme une voie pavée datant du XVIIIème siècle, un passage par la loge aux moines, berceau de l’appellation, par le village vigneron des Loges et enfin une visite du belvédère de Saint-Andelain. Pour en savoir davantage sur le vignoble, rendez-vous à La Tour du Pouilly Fumé (située en centre-ville de Pouilly-sur-Loire).

Difficulté moyenne

https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85

English :

This walk takes you as close as possible to the terroirs that have made the Pouilly Fumé appellation famous. On the program: an 18th-century cobbled road, a visit to the loge aux moines, the cradle of the appellation, the winegrowing village of Les Loges and finally a visit to the Saint-Andelain belvedere. To find out more about the vineyard, visit La Tour du Pouilly Fumé (located in downtown Pouilly-sur-Loire).

Deutsch :

Dieser Spaziergang führt Sie ganz nah an die Terroirs heran, die den Ruhm der Appellation Pouilly Fumé ausmachen. Auf dem Programm stehen: ein gepflasterter Weg aus dem 18. Jahrhundert, ein Gang durch die loge aux moines, die Wiege der Appellation, durch das Winzerdorf Les Loges und schließlich ein Besuch des Aussichtspunkts von Saint-Andelain. Wenn Sie mehr über das Weinbaugebiet erfahren möchten, besuchen Sie den La Tour du Pouilly Fumé (im Stadtzentrum von Pouilly-sur-Loire gelegen).

Italiano :

Questa passeggiata vi porta il più vicino possibile ai terroir che hanno reso famosa la denominazione Pouilly Fumé. In programma: un sentiero acciottolato risalente al XVIII secolo, una visita alla loge aux moines, luogo di nascita della denominazione, il villaggio viticolo di Les Loges e infine una visita al belvedere di Saint-Andelain. Per saperne di più sui vigneti, visitate La Tour du Pouilly Fumé (nel centro di Pouilly-sur-Loire).

Español :

Este paseo le llevará lo más cerca posible de los terruños que han dado fama a la denominación Pouilly Fumé. En el programa: un camino empedrado que data del siglo XVIII, una visita a la loge aux moines, cuna de la denominación, el pueblo vinícola de Les Loges y, por último, una visita al mirador de Saint-Andelain. Para saber más sobre los viñedos, visite La Tour du Pouilly Fumé (situada en el centro de Pouilly-sur-Loire).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data