Balade à roulettes Le Bois de Bordeaux 1 IMPRATICABLE Bordeaux Gironde

Balade à roulettes Le Bois de Bordeaux 1 IMPRATICABLE Fauteuil tout terrain Facile

Balade à roulette, BR Balade à roulettes Le Bois de Bordeaux 1 IMPRATICABLE Allée du Bois 33300 Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 3500.0 Tarif :

Facile

English : Balade à roulettes Le Bois de Bordeaux 1 IMPRATICABLE

Deutsch : Balade à roulettes Le Bois de Bordeaux 1 IMPRATICABLE

Italiano :

Español : Balade à roulettes Le Bois de Bordeaux 1 IMPRATICABLE

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine