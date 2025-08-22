Balade à roulettes Les deux ponts de Bordeaux Bordeaux Gironde

Balade à roulettes Les deux ponts de Bordeaux Fauteuil tout terrain Facile

Tourisme & Handicap mental Balade à roulettes Les deux ponts de Bordeaux Place des Quinconces 33000 Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Facile

https://gironde.ffrandonnee.fr/html/2296/balades-a-roulettes +33 5 56 00 66 00

English : Balade à roulettes Les deux ponts de Bordeaux

Deutsch : Balade à roulettes Les deux ponts de Bordeaux

Italiano :

Español : Balade à roulettes Les deux ponts de Bordeaux

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine