Balade à roulettes N°24 Promenade au parc Beaumont à Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Balade à roulette, BR Balade à roulettes N°24 Promenade au parc Beaumont à Pau 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 2300.0 Tarif :
Promenade des palois depuis la fin du 19e siècle, balcon ouvert sur les Pyrénées, ce parc conserve
le charme de la Belle Époque. Partons à la découverte des témoignages du passé qui jalonnent ses
allées et de ses arbres centenaires. Promenons-nous au gré de notre fantaisie ou suivons ce
Très facile
English : Balade à roulettes N°24 Promenade au parc Beaumont à Pau
A promenade for the people of Pau since the end of the 19th century, and a balcony overlooking the Pyrenees, this park retains its Belle Époque charm
the charm of the Belle Époque. Let’s discover the testimonies of the past that line its alleys
and century-old trees. Stroll to your heart’s content or follow this
Deutsch : Balade à roulettes N°24 Promenade au parc Beaumont à Pau
Jahrhunderts als Promenade der Einwohner von Palais, als Balkon mit Blick auf die Pyrenäen
er verströmt den Charme der Belle Époque. Entdecken wir die Zeugnisse der Vergangenheit, die seine Wege säumen
alleen und seine hundertjährigen Bäume. Spazieren Sie nach Lust und Laune oder folgen Sie diesem Parcours
Italiano :
Passeggiata per gli abitanti di Pau dalla fine del XIX secolo e balcone sui Pirenei, questo parco conserva tutto il fascino della Belle Époque
il fascino della Belle Époque. Partiamo alla scoperta delle testimonianze del passato che costeggiano i suoi sentieri e i suoi alberi centenari
e i suoi alberi centenari. Passeggiate a vostro piacimento, oppure seguite questo
Español : Balade à roulettes N°24 Promenade au parc Beaumont à Pau
Paseo de los habitantes de Pau desde finales del siglo XIX y balcón sobre los Pirineos, este parque conserva todo el encanto de la Belle Époque
el encanto de la Belle Époque. Salgamos a descubrir los testimonios del pasado que jalonan sus caminos
y sus árboles centenarios. Pasee a su aire o siga este
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine