Balade à roulettes N°24 Promenade au parc Beaumont à Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Balade à roulette, BR Balade à roulettes N°24 Promenade au parc Beaumont à Pau 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Promenade des palois depuis la fin du 19e siècle, balcon ouvert sur les Pyrénées, ce parc conserve

le charme de la Belle Époque. Partons à la découverte des témoignages du passé qui jalonnent ses

allées et de ses arbres centenaires. Promenons-nous au gré de notre fantaisie ou suivons ce

parcours acc

English : Balade à roulettes N°24 Promenade au parc Beaumont à Pau

A promenade for the people of Pau since the end of the 19th century, and a balcony overlooking the Pyrenees, this park retains its Belle Époque charm

the charm of the Belle Époque. Let’s discover the testimonies of the past that line its alleys

and century-old trees. Stroll to your heart’s content or follow this

acc

Deutsch : Balade à roulettes N°24 Promenade au parc Beaumont à Pau

Jahrhunderts als Promenade der Einwohner von Palais, als Balkon mit Blick auf die Pyrenäen

er verströmt den Charme der Belle Époque. Entdecken wir die Zeugnisse der Vergangenheit, die seine Wege säumen

alleen und seine hundertjährigen Bäume. Spazieren Sie nach Lust und Laune oder folgen Sie diesem Parcours

parcours acc

Italiano :

Passeggiata per gli abitanti di Pau dalla fine del XIX secolo e balcone sui Pirenei, questo parco conserva tutto il fascino della Belle Époque

il fascino della Belle Époque. Partiamo alla scoperta delle testimonianze del passato che costeggiano i suoi sentieri e i suoi alberi centenari

e i suoi alberi centenari. Passeggiate a vostro piacimento, oppure seguite questo

acc

Español : Balade à roulettes N°24 Promenade au parc Beaumont à Pau

Paseo de los habitantes de Pau desde finales del siglo XIX y balcón sobre los Pirineos, este parque conserva todo el encanto de la Belle Époque

el encanto de la Belle Époque. Salgamos a descubrir los testimonios del pasado que jalonan sus caminos

y sus árboles centenarios. Pasee a su aire o siga este

acc

