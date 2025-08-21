Balade à Roulettes n°45 Le parc de Sers, à Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Balade à Roulettes n°45 Le parc de Sers, à Pau A pieds Facile

Le parc de Sers est un grand espace public situé au nord de Pau. Ses allées goudronnées le rendent accessible à tous. En flânant vous découvrirez toutes les richesses de ce temple de la botanique, du jardinage et de l’écologie. Le Domaine de Sers, dédié au cheval est relié au Bois de Bastard.

English : Balade à Roulettes n°45 Le parc de Sers, à Pau

Parc de Sers is a large public space north of Pau. Its paved paths make it accessible to all. Take a stroll and discover all the treasures of this temple to botany, gardening and ecology. The Domaine de Sers, dedicated to horses, is linked to the Bois de Bastard.

Deutsch : Balade à Roulettes n°45 Le parc de Sers, à Pau

Der Parc de Sers ist eine große öffentliche Fläche im Norden von Pau. Seine geteerten Wege machen ihn für alle zugänglich. Beim Flanieren werden Sie alle Reichtümer dieses Tempels der Botanik, der Gartenkunst und der Ökologie entdecken. Die Domaine de Sers, die dem Pferd gewidmet ist, ist mit dem Bois de Bastard verbunden.

Il Parc de Sers è un grande spazio pubblico a nord di Pau. I suoi sentieri asfaltati lo rendono accessibile a tutti. Fate una passeggiata e scoprirete tutti i tesori che questo tempio della botanica, del giardinaggio e dell’ecologia ha da offrire. Il Domaine de Sers, dedicato ai cavalli, è collegato al Bois de Bastard.

Español : Balade à Roulettes n°45 Le parc de Sers, à Pau

El Parque de Sers es un gran espacio público al norte de Pau. Sus caminos asfaltados lo hacen accesible a todos. Dé un paseo y descubrirá todos los tesoros de este templo de la botánica, la jardinería y la ecología. El Domaine de Sers, dedicado a los caballos, está unido al Bois de Bastard.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine