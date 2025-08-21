Balade Contes et Légendes

Balade Contes et Légendes 49270 Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 2800.0 Tarif :

Ce parcours pédestre est ponctué de bornes d’interprétation sur les croyances et les légendes de Champtoceaux. Cette promenade passe par le panorama du Champalud, les bords de Loire, un ancien village de pêcheurs et la coulée de la Luce. Alors, laissez-vous tenter et raconter les légendes locales !

https://www.osezmauges.fr/brochures +33 2 40 83 57 49

English :

This walking trail is punctuated by interpretation posts on the beliefs and legends of Champtoceaux. The walk takes in the Champalud panorama, the banks of the Loire, an old fishing village and the Luce stream. So, let yourself be tempted and tell the local legends!

Deutsch :

Dieser Wanderweg ist mit Interpretationssäulen über den Glauben und die Legenden von Champtoceaux gespickt. Dieser Spaziergang führt am Champalud-Panorama, den Loire-Ufern, einem ehemaligen Fischerdorf und dem Luce-Fluss vorbei. Lassen Sie sich also verführen und erzählen Sie von den lokalen Legenden!

Italiano :

Questo percorso a piedi è punteggiato da punti di interpretazione sulle credenze e le leggende di Champtoceaux. La passeggiata si snoda tra il panorama di Champalud, le rive della Loira, un antico villaggio di pescatori e il torrente Luce. Lasciatevi tentare dalle leggende locali!

Español :

Este sendero está salpicado de puntos de interpretación sobre las creencias y leyendas de Champtoceaux. El paseo recorre el panorama de Champalud, las orillas del Loira, un antiguo pueblo de pescadores y el arroyo de la Luce. Déjese tentar por las leyendas locales

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Anjou tourime