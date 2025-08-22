Balade culture Au fil de l’eau, Vizille et ses industries Vizille Isère

Balade culture Au fil de l’eau, Vizille et ses industries

Circuit découverte nature et culture de la place du Château au fil de l’eau des canaux de la ville et ses industries passées…

Des panneaux vous permettront de mieux appréhender la riche histoire des différents lieux que vous traverserez

English :

Nature and culture discovery tour from Place du Château along the canals of the town and its past industries…

Signs will give you a better understanding of the rich history of the different places you’ll pass through

Deutsch :

Entdeckungsrundgang Natur und Kultur vom Place du Château entlang des Wassers der Kanäle der Stadt und ihrer vergangenen Industrien…

Anhand von Schildern können Sie die reiche Geschichte der verschiedenen Orte, die Sie durchqueren, besser verstehen.

Italiano :

Tour alla scoperta della natura e della cultura, con la Place du Château, lungo l’acqua dei canali della città e delle sue industrie del passato…

I cartelli vi aiuteranno a comprendere la ricca storia dei diversi luoghi che attraverserete

Español :

Un recorrido natural y cultural desde la Place du Château a lo largo de los canales de la ciudad y sus industrias del pasado…

Los carteles le permitirán comprender mejor la rica historia de los diferentes lugares por los que pase.

