Balade nature et culture Derrière les murs et le long de la digue Vizille Isère

Balade nature et culture Derrière les murs et le long de la digue

Balade nature et culture Derrière les murs et le long de la digue Place du Château 38220 Vizille Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit découverte nature et culture en passant derrière les murs du Parc du Domaine de Vizille et le long de la digue de la Romanche. Des panneaux vous permettront de mieux appréhender la riche histoire des différents lieux que vous traverserez

English :

Nature and culture discovery tour behind the walls of the Parc du Domaine de Vizille and along the Romanche dike. Signs will give you a better understanding of the rich history of the various sites you’ll pass through

Deutsch :

Entdeckungsrundgang durch Natur und Kultur hinter den Mauern des Parc du Domaine de Vizille und entlang des Romanche-Damms. Anhand von Schildern können Sie die reiche Geschichte der verschiedenen Orte, die Sie durchqueren, besser verstehen.

Italiano :

Escursione alla scoperta della natura e della cultura dietro le mura del Parco del Domaine de Vizille e lungo la diga della Romanche. I cartelli vi permetteranno di comprendere meglio la ricca storia dei diversi luoghi che attraverserete

Español :

Un sendero de descubrimiento de la naturaleza y la cultura que pasa por detrás de los muros del parque Domaine de Vizille y a lo largo del dique Romanche. Las señales le permitirán comprender mejor la rica historia de los distintos lugares por los que pase.

