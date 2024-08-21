Balade nature et culture Le Grand Plan et ses hameaux Vizille Isère

Balade nature et culture Le Grand Plan et ses hameaux Vizille Isère vendredi 1 août 2025.

Balade nature et culture Le Grand Plan et ses hameaux

Balade nature et culture Le Grand Plan et ses hameaux Place du Château 38220 Vizille Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit découverte nature et culture au fil des chemins de la place du Château en passant par les hameaux des Corniers et du Mas.

Des panneaux vous permettront de mieux appréhender la riche histoire des différents lieux que vous traverserez

https://www.grenoble-tourisme.com/fr/ +33 4 76 68 15 16

English :

Nature and culture discovery tour along the paths from Place du Château through the hamlets of Les Corniers and Le Mas.

Signs will give you a better understanding of the rich history of the various places you pass through.

Deutsch :

Entdeckungsrundgang durch Natur und Kultur entlang der Wege vom Place du Château über die Weiler Les Corniers und Le Mas.

Anhand von Schildern können Sie die reiche Geschichte der verschiedenen Orte, die Sie durchqueren, besser verstehen.

Italiano :

Escursione alla scoperta della natura e della cultura lungo i sentieri della Place du Château, passando per le frazioni di Les Corniers e Le Mas.

I cartelli vi aiuteranno a comprendere la ricca storia dei diversi luoghi che attraverserete

Español :

Descubra la naturaleza y la cultura a lo largo de los senderos que parten de la Place du Château y atraviesan las aldeas de Les Corniers y Le Mas.

La señalización le permitirá comprender mejor la rica historia de los diferentes lugares por los que pase.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme