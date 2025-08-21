Balade culture Vizille le centre ancien Vizille Isère
Balade culture Vizille le centre ancien Vizille Isère vendredi 1 mai 2026.
Balade culture Vizille le centre ancien
Balade culture Vizille le centre ancien Place du Château 38220 Vizille Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Circuit découverte culture du Vizille ancien
Des panneaux vous permettront de mieux appréhender la riche histoire des différents lieux que vous traverserez
https://www.grenoble-tourisme.com/fr/ +33 4 76 68 15 16
English :
Old Vizille cultural discovery tour
Signs will give you a better understanding of the rich history of the different places you will pass through
Deutsch :
Rundgang zur Entdeckung der Kultur des alten Vizille
Anhand von Schildern können Sie die reiche Geschichte der verschiedenen Orte, die Sie durchqueren, besser verstehen.
Italiano :
Visita culturale alla scoperta della vecchia Vizille
I cartelli vi permetteranno di comprendere meglio la ricca storia dei diversi luoghi che attraverserete
Español :
Recorrido de descubrimiento cultural de la Vieja Vizcaya
Las señales le permitirán comprender mejor la rica historia de los diferentes lugares por los que pase
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme