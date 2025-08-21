Balade culture Vizille le centre ancien Vizille Isère

Balade culture Vizille le centre ancien

Balade culture Vizille le centre ancien Place du Château 38220 Vizille Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit découverte culture du Vizille ancien

Des panneaux vous permettront de mieux appréhender la riche histoire des différents lieux que vous traverserez

English :

Old Vizille cultural discovery tour

Signs will give you a better understanding of the rich history of the different places you will pass through

Deutsch :

Rundgang zur Entdeckung der Kultur des alten Vizille

Anhand von Schildern können Sie die reiche Geschichte der verschiedenen Orte, die Sie durchqueren, besser verstehen.

Italiano :

Visita culturale alla scoperta della vecchia Vizille

I cartelli vi permetteranno di comprendere meglio la ricca storia dei diversi luoghi che attraverserete

Español :

Recorrido de descubrimiento cultural de la Vieja Vizcaya

Las señales le permitirán comprender mejor la rica historia de los diferentes lugares por los que pase

