Balade dans Dijon Dijon Côte-d’Or

Balade dans Dijon A pieds Facile

Balade dans Dijon 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3800.0 Tarif :

Un angle original pour cette balade dans le cœur historique de la capitale de la Bourgogne le rôle que Dijon a joué dans la formation des Climats du Vignoble de Bourgogne classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Lieu du pouvoir, Dijon a joué un rôle politique, règlementaire et technique.

Facile

English :

An original angle for this stroll in the historical heart of the capital of Burgundy: the role that Dijon played in the formation of the Climats du Vignoble de Bourgogne classified as a UNESCO World Heritage Site. As a place of power, Dijon has played a political, regulatory and technical role.

Deutsch :

Ein origineller Blickwinkel für diesen Spaziergang durch das historische Herz der Hauptstadt Burgunds: die Rolle, die Dijon bei der Entstehung der Climats du Vignoble de Bourgogne gespielt hat, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Als Ort der Macht spielte Dijon eine politische, regulative und technische Rolle.

Italiano :

Un’angolazione originale per questa passeggiata nel cuore storico della capitale della Borgogna: il ruolo che Digione ha svolto nella formazione dei Climats du Vignoble de Bourgogne, patrimonio mondiale dell’UNESCO. In quanto luogo di potere, Digione ha svolto un ruolo politico, normativo e tecnico.

Español :

Un ángulo original para este paseo por el corazón histórico de la capital de Borgoña: el papel que Dijon desempeñó en la formación de los Climats du Vignoble de Bourgogne, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Como lugar de poder, Dijon ha desempeñado un papel político, normativo y técnico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-11 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data