Balade dans la ville de Volvic Volvic Puy-de-Dôme

Balade dans la ville de Volvic Place de l’église 63530 Volvic Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Située au cœur d’un paysage façonné par les éruptions volcaniques, Volvic est renommée pour sa pierre et son eau minérale. A travers l’histoire de cette cité de carriers-vignerons, partez à la découverte d’un patrimoine diversifié et surprenant.

English :

Located in the heart of a landscape shaped by volcanic eruptions, Volvic is renowned for its stone and mineral water. Through the history of this city of quarrymen and winegrowers, discover a diverse and surprising heritage.

Deutsch :

Volvic liegt inmitten einer von Vulkanausbrüchen geformten Landschaft und ist für seinen Stein und sein Mineralwasser bekannt. In der Geschichte dieser Stadt der Steinbrucharbeiter und Winzer können Sie ein vielfältiges und überraschendes Kulturerbe entdecken.

Italiano :

Situato nel cuore di un paesaggio modellato dalle eruzioni vulcaniche, Volvic è rinomato per la sua pietra e l’acqua minerale. Attraverso la storia di questa città di cavatori e viticoltori, scoprite un patrimonio vario e sorprendente.

Español :

Situado en el corazón de un paisaje moldeado por las erupciones volcánicas, Volvic es famoso por su piedra y su agua mineral. A través de la historia de esta ciudad de canteros y viticultores, descubra un patrimonio diverso y sorprendente.

