Le sentier de la Goutte d’Eau Volvic Puy-de-Dôme

Le sentier de la Goutte d’Eau

Le sentier de la Goutte d’Eau Rue des Sources 63530 Volvic Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Associé au parcours vert d’initiation à la course d’orientation (10 bornes), ce sentier pédagogique vous racontera, tout au long de ses dix étapes, l’histoire d’une goutte d’eau.

http://www.volvic.fr/ +33 4 73 64 51 24

English : Educational path

Combined with the green orienteering course (10 km), this ten-stage educational trail tells the story of a drop of water.

Deutsch : Lehrpfad

In Verbindung mit dem grünen Parcours zur Einführung in den Orientierungslauf (10 Meilensteine) erzählt Ihnen dieser Lehrpfad auf seinen zehn Etappen die Geschichte eines Wassertropfens.

Italiano :

Abbinato al percorso verde di orienteering (10 km), questo percorso didattico racconta la storia di una goccia d’acqua lungo le sue dieci tappe.

Español :

Combinado con el recorrido de orientación verde (10 km), este sendero educativo cuenta la historia de una gota de agua a lo largo de sus diez etapas.

